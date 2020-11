Mercato di riparazione: quattro giocatori via a gennaio ma solo con l’offerta giusta

Inter, in vista del mercato di gennaio sono almeno quattro i calciatori che rischiano di lasciare la città lombarda prima della fine della stagione. Si tratterebbe di Vecino, Nainggolan, Eriksen e Pinamonti

INTER AGGIORNAMENTO MERCATO IN USCITA/ Manca ancora più di un mese al mercato di riparazione di gennaio, ma sembra che in casa nerazzurra si siano già scelti i giocatori in esubero. Secondo Calciomercato.com, sono almeno quattro i calciatori che non rientrano, almeno per il momento, nel progetto della squadra che ha in mente Antonio Conte. Secondo il portale sportivo, i calciatori per cui la società meneghina accetterà delle offerte, o proverà a trovare degli scambi con calciatori che possano essere utili alla causa nerazzurra, saranno i seguenti: i tre centrocampisti Matias Vecino, che dovrebbe tornare disponibile a gennaio dopo l’operazione al menisco, Radja Nainggolan e Christian Eriksen che sembra non trovare spazio negli schemi del tecnico interista. Inoltre anche il giovane attaccante Andrea Pinamonti, dovrebbe essere ceduto per far spazio ad una punta più esperta, Giroud e Milik i nomi più gettonati per sostituire l’ex Genoa.

In ogni caso la società meneghina, non ha alcuna intenzione di svendere i suoi calciatori e solo se arriveranno offerte appetibili, i giocatori lasceranno Milano.