Sassuolo-Inter 0-3, Sanchez: “Ci capita spesso di fare grandi partite, ma mancano i dettagli”

Sassuolo-Inter 0-3, l’attaccante Alexis Sanchez autore di una buona prestazione oltre che del gol del vantaggio nerazzurro, ha voluto dare il suo parere sia sulla situazione della formazione milanese, sia sull’andamento dell’incontro

SASSUOLO-INTER 0-3 SANCHEZ INTERVISTA/ Un’Inter compatta, cattiva e cinica porta a casa tre punti pesanti dal Mapei Stadium nella sfida valida per la nona giornata del campionato di serie A vincendo 3-0 con il Sassuolo. L’attaccante Alexis Sanchez, autore oltre che del gol del vantaggio dopo pochi minuti su assist di Lautaro Martinez, ha fornito anche di un’ottima prestazione, ma soprattutto segna per due giornate di seguito dopo il gol al Torino settimana scorsa, a segno anche oggi, non capitava da quando era all’Arsenal ben tre anni fa. Queste le sue dichiarazioni intervistato da Sky Sport, al termine dell’incontro: “Ci capita spesso di fare grandi partite, ma mancano i dettagli. Dobbiamo sistemare alcune cose, ma stiamo facendo quello che chiede il Mister e per me siamo sulla strada giusta”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: contatti per Musso | Ecco il ‘pericolo’

Inter, ESCLUSIVO agente Radulovic: “Perfetto per il 3-5-2. Stankovic decisivo”

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Inter, Marotta: “Statistica impietosa. Eriksen non funzionale”

Il giocatore ha poi aggiunto: “Amo il calcio e ovviamente più gioco più mi sento in forma. Sono in una grande squadra e voglio continuare così, a fare le mie giocate a rendermi utile per il gruppo. Contro il Real Madrid siamo stati un po’ timidi secondo me, ma ho fiducia perché abbiamo grandi giocatori e indipendentemente dall’avversario dobbiamo sempre cercare la vittoria“.