Beto Yaqué: “Lautaro sta bene a Milano e non c’è nulla di vero su Jorge Mendes”

Inter, il procuratore di Lautaro Martinez smentisce categoricamente l’intenzione del suo assistito di voler cambiare agente e conferma la sua intenzione di voler restare a Milano dove si trova benissimo

INTER MARTINEZ AGGIORNAMENTO/ Dopo che Marca aveva messo in giro la notizia che Lautaro Martinez fosse intenzionato a cambiare procuratore, per passare sotto l’ala protettrice di Jorge Mendes, per avere più possibilità di convincere il club milanese a lasciarlo partire destinazione più probabile Barcellona, è arrivata subito la smentita. Il suo attuale agente Beto Yaquè, ha voluto informare la nota testata giornalistica FCInternews, per smentire categoricamente le dichiarazioni fatte dal giornale spagnolo. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Quello che è uscito su Jorge Mendes non è vero. Martinez sta bene a Milano”.

Si sperava che almeno fino alla prossima estate il nome di Lautaro Martinez non tornasse in auge tra le notizie di mercato, visto anche l’effetto deleterio che ha sul rendimento del giocatore, ma purtroppo ogni tanto deve uscire qualche fastidiosa indiscrezione.