Borussia M’Gladbach-Inter: niente diretta su Canale 5, Mediaset manderà in chiaro l’Atalanta

Borussia M’Gladbach-Inter, Mediaset decide di cambiare il palinsesto e lascia a bocca asciutta i tifosi nerazzurri che martedì sera non potranno vedere la squadra di Conte ma si dovranno accontentare di assistere al monologo dell’Atalanta contro i danesi del Midtjylland

BORUSSIA M’GLADBACH-INTER NIENTE DIRETTA/ Brutte notizie per i tifosi nerazzurri che non hanno Sky e che già si pregustavano di soffrire martedì sera davanti al televisore, per assistere alla sfida di Champions League tra Borussia M’Gladbach e Inter su Canale 5, come era previsto inizialmente. Viceversa Mediaset ha cambiato idea e martedì sera andrà invece in onda l’altro incontro tra l‘Atalanta di Gasperini e la squadra danese del Midjylland. Questo cambio di programma si è scoperto oggi durante la messa in onda del tg sportivo delle reti del Biscione ‘Sportmediaset XXL’, grazie ad uno spot pubblicitario in una delle pause della trasmissione, in cui si informava quale partita sarebbe andata in onda martedì sera alle ore 20.45.

Una volta le programmazioni delle varie reti televisive, ma bisogna andare indietro di anni, erano programmate minimo settimanalmente e salvo fatti imprevisti, i palinsesti e gli orari non cambiavano di una virgola, ormai orari e programmi sono più ballerini di Fred Astaire e Ginger Rogers e chi ci rimette è sempre il telespettatore.