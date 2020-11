Calciomercato Inter, non rinnova | Scippo a Roma e Juventus

Occhi puntati sempre anche sul mercato dei giovani per l’Inter che osserva Calafiori della Roma. Il difensore ancora non rinnova

Marotta e soci iniziano già a sondare il terreno in ottica calciomercato, soffermandosi però anche sul futuro più lontano. La dirigenza dell’Inter infatti continua ad avere gli occhi saldamente puntati sul mercato dei giovani ed ovviamente dei calciatori con i contratti in scadenza, che potrebbero rivelarsi autentici affari. In questo caso non si tratta di un accordo in scadenza 2021, ma bensì 2022. Nello specifico l’idea porterebbe a Riccardo Calafiori della Roma. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Calafiori: i dettagli

Calafiori ha appena esordito in Europa League con la maglia del club capitolino ma come riporta ‘Il Tempo’ la Roma non avrebbe ancora l’accordo per il rinnovo del contratto del giovane calciatore, legato al club fino al 2022.

Al momento le parti sono distanti e se non dovesse arrivare prossimamente una svolta positiva per il talento giallorosso diversi club sarebbero pronti a sferrare l’attacco. Tra questi anche l’Inter, con Marotta che potrebbe provare a beffare Roma e Juventus (da tempo sul calciatore) sfruttando la grande intesa con Raiola, agente del giovane giallorosso.

