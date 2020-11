Borussia Mönchengladbach-Inter, Conte: ”Vogliamo vincere”

Vigilia di Champions League per l’Inter e per Conte che domani giocherà in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach. Queste le parole del tecnico: “Sono stati espressi tanti giudizi negativi dopo la partita con il Real Madrid ma io sono stato soddisfatto dell’impegno che hanno messo in campo i ragazzi. Domani è una sfida importante contro una buona squadra, dovremo dare il massimo per cercare di restare in vita nella competizione, dunque dobbiamo vincere. Hakimi? Ha buone potenzialità, deve lavorare per diventare ancora più forte. Le difficoltà? Quest’anno abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararci e alcuni nuovi hanno avuto difficoltà perché non c’è stato il tempo di allenarsi con continuità. I nuovi avevano bisogno di lavorare, fare amichevoli, imparare nuove situazioni” ha detto.

Così Ranocchia: ”Contro Real Madrid e Sassuolo abbiamo giocato due ottime partite, purtroppo le cose non sono andate bene come sabato scorso ma noi stiamo lavorando per avere continuità di risultati positivi. Domani vogliamo prenderci i 3 punti sapendo di affrontare una squadra che vanta buone individualità. Tra le mille difficoltà ad oggi siamo ancora in corsa per qualificarci, ce la possiamo giocare e pensiamo di poter vincere le ultime due. Le critiche? Nelle grandi squadre i giocatori non hanno molto tempo ma a volte i giudizi sono affrettati. Il campionato è lungo, ci sarà spazio per tutti” ha concluso.

