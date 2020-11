La Fiorentina cede Milenkovic: derby Inter-Milan in estate

Il futuro di Nikola Milenkovic alla Fiorentina sembra ormai segnato. Il giocatore, in scadenza nel 2022, sarà ceduto in estate per due motivi: rinnovamento in casa viola e rifiuto al prolungamento del contratto. Già accostato alle milanesi nei mesi scorsi, ora potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’estate. La Fiorentina è costretto a cederlo per non rischiare di perderlo a zero da febbraio 2022.

