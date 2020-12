Deadline Calhanoglu: rinnovo o rottura entro natale

Deadline Calhanoglu: rinnovo o rottura entro natale

Hakan Calhanoglu potrebbe decidere il proprio destino entro e non oltre natale. Come riferisce ‘Tuttosport’, il turco potrebbe dire addio o restare definitivamente in rossonero a seconda dell’evolversi dell’incontro con la società. Il quotidiano spiega che il giocatore vorrebbe risolvere la questione il prima possibile ma deve convincersi ad abbassare le sue richieste; se ciò non avverrà, a febbraio sarà libero di accasarsi a zero con chi vorrà. Su di lui c’è anche l’Inter oltre alla Juventus.

