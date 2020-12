Barella a rischio infortunio: riposo precauzionale contro il Bologna

Conte pensa già ai prossimi impegni decisivi in campionato e in coppa. Se la partita contro lo Shakhtar rappresenta l’ultima spiaggia per accedere agli ottavi di finale di Champions, contro il Bologna sarà turnover ma con l’intento di vincere per restare aggrappati al Milan capolista. Secondo SkySport il primo indiziato a restare a riposo è Barella, tra i più positivi in questa stagione. Il sardo ha un polpaccio un po’ affaticato e dovrebbe sostituirlo Vidal per l’impegno di campionato. L’obiettivo è recuperarlo per la decisiva sfida contro gli ucraini.

