Capello: ”Se Conte sistema la difesa, la squadra sarà difficile da battere”

Nel post partita di Borussia Mönchengladbach-Inter, Fabio Capello ha elogiato l’Inter per la crescita e la maturità mostrata, seppur continui a trovare la difesa fin troppo ballerina: ”La rosa dell’Inter è notevole, in questo momento ha un qualcosa in più rispetto alle altre. Lukaku è condizioni strepitose, se Conte riuscirà a sistemare la difesa sarà una squadra davvero difficile da battere. Gli errori che commettono sono sempre decisivi, forse pagano più del dovuto ma a questi livelli sarebbe strano se non fosse così” ha detto.

