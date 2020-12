Calciomercato Inter, ‘interviene’ Mendes | Scambio alla pari col PSG

Il Paris Saint Germain non molla Christian Eriksen che potrebbe salutare già a gennaio in direzione Parigi. Avanza l’idea di uno scambio

Sempre più distante dal progetto di Conte, Christian Eriksen si sta già guardando intorno in attesa della riapertura del calciomercato di gennaio. Con l'arrivo della prossima sessione il danese dovrebbe infatti lasciare Milano dopo un anno ampiamente deludente che ha visto l'ex Spurs quasi come un pesce fuor d'acqua nello scacchiere tattico dell'allenatore salentino. Tra le squadre particolarmente interessate ad Eriksen c'è sempre il Paris Saint Germain.

Calciomercato, scambio Inter-PSG: Eriksen per Di Maria

Il PSG non molla il danese e sarebbe pronto a proporre all’Inter a gennaio uno scambio alla pari con Angel Di Maria, esterno offensivo argentino in scadenza contrattuale. L’ex Real Madrid è valutato sui 25 milioni, più o meno sullo stesso piano di Eriksen.

L’Inter e Conte preferirebbero però un altro giocatore, come Leandro Paredes che guadagna molto meno di Di Maria ed è più giovane. Alle spalle del tentativo di scambio potrebbe esserci il potente Jorge Mendes in cabina di regia. L’agente dell’ex Real, secondo quanto sottolineano in Spagna, sarebbe anche al lavoro anche per la cessione di Lautaro

