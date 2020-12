Dzemaili: “L’Inter ha ampia scelta, ha 25 giocatori forti, ma Vidal lo farei giocare sempre”

Inter, il centrocampista Blerim Dzemaili ha voluto sottolineare la bella prestazione della squadra di Antonio Conte contro il Borussia M’Gladbach in Germania. Inoltre ha voluto dare il suo parere molto positivo sul collega di reparto Arturo Vidal

INTER DZEMAILI DICHIARAZIONI/ L’ex calciatore del Bologna Blerim Dzemaili che ora gioca nella Super League cinese con il Shenzhenshi Zuqiu Julebu, è stato ospite in diretta su Sky Sport e ha voluto sottolineare la bella vittoria dell’Inter in Germania contro il Borussia M’Gladbach, nell’ultimo turno di Champions League. Il calciatore iniziò giovanissimo a giocare nella nostra serie A, nella stagione 2008/09 con il Torino, per poi passare in diverse squadre come Parma, Napoli, Genoa e Bologna, dove ha disputato lo scorso campionato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Queste le dichiarazioni del giocatore, che ha sottolineato anche l’ottima prestazione dei centrocampisti nerazzurri: “Bisogna levarsi il cappello di fronte al 3-2 in Germania dei nerazzurri, i tre in mezzo (Gagliardini, Brozovic e Barella ndr) hanno giocato bene. E lo dico da grande tifoso di Vidal, un giocatore con una personalità importante che io farei giocare sempre (martedì era comunque squalificato ndr). In generale, l‘Inter ha ampia scelta, ha 25 giocatori forti”.