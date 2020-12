Inter-Bologna: sarà Valeri ad arbitrare la delicata sfida del Meazza

Inter-Bologna, l’AIA ha designato l’arbitro Paolo Valeri per la delicata sfida del Meazza. Il club felsineo nelle ultime due sfide ha espugnato il campo della squadra meneghina e quindi il tecnico Antonio Conte non dovrà sicuramente sottovalutare la squadra di Mihajlovic

INTER-BOLOGNA AFFIDATA A VALERI/ Sabato 6 dicembre 2020 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si sfideranno Inter e Bologna per la decima giornata del campionato di serie A. La formazione felsinea nelle due ultime trasferte al Meazza, ha sempre portato a casa il bottino pieno: il 3 febbraio 2019 vinse 1-0 grazie al gol di Santander, mentre nella scorsa stagione sfruttò il rigore sbagliato sull’1-0, di Lautaro Martinez, per beffare i nerazzurri 2-1 grazie ai gol di Juwara e Barrow. Il tecnico Antonio Conte e i tifosi nerazzurri, si augurano di sfatare questa statistica negativa. In vista di questa delicata partita l’AIA ha scelto l’arbitro Paolo Valeri, alla sua 31esima designazione con la squadra meneghina. I precedenti hanno visto l’Inter vincente 15 volte, mentre 9 sono stati i pareggi e 6 le sconfitte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Bresmes, il quarto uomo sarà Mariani, mentre in sala Var ci saranno Irrati e Lo Cicero.