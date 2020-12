Ritorna di moda Draxler: obiettivo a giugno a costo zero

Ritorna di moda Draxler: obiettivo a giugno a costo zero

Julian Draxler potrebbe trasferirsi in Italia a costo zero. Il tedesco, già trattato da Marotta ai tempi della Juventus, potrebbe tornare in auge in ottica Inter. In scadenza nel 2021, arriverebbe a costo zero, unica condizione per il quale l’a.d. intende trattarlo. Il Psg sarebbe disposto a venderlo anche a gennaio per circa 20 milioni di euro.

