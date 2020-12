Shock Tusquets: ”Avremmo dovuto vendere Messi ad agosto”

Si ritorna a parlare di Messi e del suo possibile addio dal Barcellona. E fanno decisamente scalpore le parole del vice presidente Tusquets ai microfoni di RAC1: “La situazione economica del club si poteva gestire meglio, ora siamo costretti a fare dei salti mortali per poter cercare di spalmare il debito in più anni. Stiamo cercando risorse e dobbiamo fare dei tagli, saranno anni complicati. Per la salvezza del club quest’estate avrei venduto Messi. Ma il mio è un discorso finanziario, non ho parola sul tema tecnico. Economicamente, però, sarebbe stata una soluzione che ci avrebbe sicuramente aiutato” ha concluso.

