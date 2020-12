Calciomercato Inter: sì allo scambio a gennaio tra i due club ma il nerazzurro che parte è una sorpresa. Scopriamo i dettagli

Il calciomercato dell’Inter a gennaio potrebbe essere pieno di trattative molto interessanti sia in entrata che in uscita. E’ peraltro tornato di moda il nome di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, fuori dal progetto del Napoli, potrebbe approdare in nerazzurro grazie ad uno scambio tra le due compagini italiane. Il giocatore che lascerebbe la ‘Beneamata’ però, non sarebbe Matias Vecino ma Radja Nainggolan.

Calciomercato Inter, scambio Nainggolan-Milik: i dettagli

Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, a ‘Radio Marte’ ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio su Milik, obiettivo di mercato dell’Inter:

“Dipende dalle dinamiche che si innestano: magari a zero il calciatore andrebbe in alcune piazze, mentre a gennaio accetterebbe altro pur di giocare. Può diventare una questione di principio per non far guadagnare il Napoli e dire: ‘Non lascio prima di giugno, non voglio abbiano niente’. Scambio alla pari con Stefano Sensi? No. Al di là degli infortuni, i nerazzurri puntano molto sul centrocampista italiano”.

“Gli scambi potrebbero risolvere in maniera idonea questo rebus, ma con altre pedine. Avevamo letto di Vecino, ad esempio, ma le nostre telefonate con Inter e Napoli non hanno portato a riscontri su questo nome. Nainggolan, invece, ha condizioni di contratto analoghe e può essere più facilmente scambiabile, perché deve scrollarsi di dosso la polvere come Milik“.

Confermato, quindi, il possibile scambio a gennaio fra Inter e Napoli con Nainggolan e Milik protagonisti. Futuro partenopeo all’orizzonte per il giocatore belga o preferirà tornare al Cagliari?