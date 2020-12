Kolarov guarito dal Covid: il serbo torna a disposizione

Kolarov guarito dal Covid: il serbo torna a disposizione

Antonio Conte torna ad avere a disposizione Kolarov, guarito ufficialmente dal covid. La notizia è stata riportata nel primo pomeriggio e l’ultimo tampone ha dato esito negativo. Ora dipenderà dal tecnico se portarlo in panchina o attendere qualche altro giorno per rivederlo in campo. Come dichiarato in conferenza, alcuni big non sono pronti e lo stesso discorso potrebbe valere anche per l’ex Roma.

