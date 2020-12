Si rivede Vecino: recupero e cessione a gennaio

Si rivede Vecino: recupero e cessione a gennaio

Matias Vecino è tornato a lavorare ad Appiano per ritornare abile e arruolabile dopo l’infortunio al menisco che l’ha colpito diversi mesi fa. Conte e lo staff valuteranno se tenerlo in rosa per il finale di stagione o se sarà ceduto in prestito a gennaio; come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro dovrà svolgere un lavoro di un mese per ritrovare la condizione, successivamente si valuterà il suo destino con forte propensione all’addio.

