Calciomercato: Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già deciso chi lascerà Milano

INTER NAINGGOLAN VECINO ERIKSEN AGGIORNAMENTO/ In vista del mercato di gennaio sembra che Beppe Marotta e Piero Ausilio, abbiano le idee molto chiare per quanto riguarda i giocatori che a gennaio lasceranno quasi sicuramente Milano, o in prestito o a titolo definitivo. Il reparto che probabilmente sarà maggiormente rivoluzionato, se un giocatore parte un calciatore arriva, sembra essere il centrocampo dove oltre a Matias Vecino, che non rientra da tempo nel progetto di Antonio Conte, anche Radja Nainggolan non è particolarmente ben visto dall’allenatore e quindi anche lui a gennaio farà le valigie.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Zanetti: “Ottimo rapporto con Moratti. Cosa vi dico su Maradona e Messi”

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Se per Matias Vecino la sua indisponibilità era dovuta all’operazione al ginocchio fatta in estate e che lo dovrebbe vedere tornare in campo per dopo Natale, il calciatore belga purtroppo non è ancora entrato pienamente in forma, come ha sottolineato Conte anche nell’ultima conferenza stampa prima della sfida di questa sera con il Bologna. L’altro giocatore che potrebbe lasciare il capoluogo lombardo è Christian Eriksen, ma probabilmente il club meneghino spera di fare con lui uno scambio vantaggioso o una bella plusvalenza. Come ha spiegato Calciomercato.com