Calciomercato, scambio shock per Skriniar | L’Inter ha già deciso

Il Tottenham non molla Milan Skriniar e a gennaio proverà nuovamente un assalto al centrale slovacco che intanto sta convincendo Conte

Stagione in salita per Milan Skriniar, tornato tra i titolari di Antonio Conte dopo una stagione di complicato adattamento alla retroguardia a tre ed una lunga estate di voci di mercato. Lo slovacco sembrava infatti in procinto di lasciare Milano con alcuni club di Premier League particolarmente interessati. Tra questi anche il Tottenham di Mourinho che però non molla il colpo, ed anzi potrebbe ritornare in auge nei prossimi mesi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Tottenham su Skriniar: proposta di scambio shock

Il Tottenham ha quindi ancora Skriniar nel mirino ma anche in casa ‘Spurs’ i soldi iniziano a scarseggiare, motivo per cui all’Inter potrebbe arrivare una proposta shock di scambio con Dele Alli. Il centrocampista offensivo inglese al momento sembra fuori dal progetto tecnico di Mourinho ma la società di Suning dal canto suo probabilmente rifiuterebbe viste le altre esigenze che premono al momento sul club.

L’Inter inoltre andrebbe a cedere Skriniar solo in caso di una proposta cash da 40-50 milioni di euro in quanto lo slovacco ha riconquistato nuovamente la fiducia di Conte. Non sembrano esserci esigenze di cederlo anche perchè a gennaio è complicato trovare un sostituto all’altezza. Tra i papabili ingolosisce Milenkovic anche se Conte potrebbe preferire l’occasione low cost Izzo, più funzionale alla difesa a tre.

