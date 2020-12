Condò: “Lukaku dal punto di vista individuale può vincere il Pallone d’Oro, ma non basta”

Inter, il noto giornalista Paolo Condò ha voluto dare il suo parere sull’attaccante della squadra nerazzurra Romelu Lukaku e sulle sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro. Il giornalista ha spiegato quali dovrebbero essere le condizioni perché ciò possa accadere

INTER CONDO’ SU LUKAKU/ Il noto giornalista di Sky Sport e da settembre 2020 anche del quotidiano ‘Repubblica’ Paolo Condò, è stato ospite di Radio Nerazzurra che lo ha voluto ‘interrogare’ sulle possibilità per Romelu Lukaku di vincere il Pallone d’Oro. Il giornalista, che tra l’altro è l’unico tra i colleghi italiani ad avere l’onore di poter votare per decidere quale campione merita quella onorificenza, ha dato le sue delucidazioni in merito. Queste le sue parole: “Dal punto di vista individuale sì, assolutamente, però il candidato ha bisogno di una squadra che lo porti ai vertici più alti in Europa e viceversa. Cioè un’Inter che arriva nelle prime 4 della Champions o un Belgio che fa estremamente bene agli Europei lo renderebbe un candidato credibile“.

L’attaccante nerazzurro l’anno scorso venne premiato come miglior giocatore dell’Europa League, nonostante lo sfortunato autogol che regalò al Siviglia la vittoria della seconda competizione europea.