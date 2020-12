De Zerbi: “L’Inter è una grande squadra ma abbiamo preso due gol evitabili”

Inter, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha voluto mandare un messaggio ai suoi giocatori ricordando la sconfitta di settimana scorsa contro l’Inter per 3-0. Il tecnico si augura di non rivedere gli stessi errori con i giallorossi

INTER DE ZERBI CONFERENZA STAMPA/ L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, durante la conferenza odierna in vista della difficile trasferta nella Capitale contro la Roma, nella sfida valida per la decima giornata del campionato di serie A, è voluto tornare a dare le sue opinioni sulla sconfitta di sabato scorso contro l‘Inter per 3-0. Queste le sue dichiarazioni: “Cosa ha insegnato la sconfitta con l’Inter? Nulla di nuovo ma qualora ce le fossimo dimenticati ma ci ha ricordato che gli episodi indirizzano le partite. L’Inter è una grande squadra, possiamo perdere con l’Inter, è vero che dopo 13 minuti star sotto 2-0 su gol non evitabili ma di più, una grande squadra che era ferita non molla più ti diventa poi tutto più complicato. La gara poi l’abbiamo fatta ma siamo stati troppo poco pericolosi“.

Il tecnico si augura di non rivedere domani gli stessi errori visti contro la formazione di Antonio Conte.