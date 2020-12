Eurorivali: il Borussia M’Gladbach pareggia a Friburgo mentre il Real Madrid vince a Siviglia

Inter, le due ‘sfidanti’ per un posto agli ottavi di finale di Champions League Real Madrid e Borussia M’Gladbach hanno disputato le loro partite di campionato. La formazione tedesca pareggia con il Friburgo, il Real Madrid vince di misura con il Siviglia

INTER EURORIVALI RISULTATI/ Mercoledì 9 dicembre Real Madrid e Borussia M’Gladbach si sfideranno per giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League, con la squadra di Antonio Conte che si deve augurare una vittoria della formazione di Zinedine Zidane, altrimenti battere lo Shakhtar Donetsk non basterebbe per restare nella massima competizione europea, ma li relegherebbe per il terzo anno consecutivo in Europa League. Nelle partite di campionato disputate oggi pomeriggio, la formazione tedesca ha pareggiato in casa del Friburgo per 2-2: vantaggio del Borussia che poi viene ribaltato nella ripresa, ma alla fine il solito Pleà trova il pareggio. Questo risultato pone la formazione di Marco Rose al 6° posto a pari punti con l‘Union Berlino.

Per quanto riguarda la squadra spagnola, importante vittoria in casa del Siviglia grazie ad un’autorete di Bono all’inizio del secondo tempo e che permette alla squadra dell’ex calciatore francese, di scavalcare proprio il Siviglia e di portarsi in piena zona Champions League al terzo posto a pari merito con il Villareal a 20 punti, anche se la formazione del ‘sottomarino giallo’ giocherà domani in casa contro l’Elche e potrà quindi tornare da solo al 3° posto.