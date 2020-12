Calciomercato Inter, scambio tra ‘esuberi’ | Conte avrà il suo terzino

By

A gennaio l’Inter potrebbe tornare alla carica per un nuovo terzino a tutta fascia. Tra i preferiti c’è sempre Emerson Palmieri per il quale si pensa ad uno scambio

Mentre sulla corsia di destra Darmian sembra aver stupito tutti offrendo a Conte corsa, qualità ed esperienza in attesa della maturazione del talentuoso Hakimi, sul versante opposto ci sono stati più problemi. Young è un calciatore affidabile ma a gennaio l’Inter potrebbe tornare alla carica per andare a prelevare un nuovo terzino a tutta fascia capace di interpretare il ruolo. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Emerson-Vecino: idea col Chelsea

Tra gli indiziati per la riapertura del calciomercato torna in auge il profilo di Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano, nel mirino anche della Juventus, è chiuso nelle gerarchie di Lampard al Chelsea e punta a giocare con maggiore continuità per mantenere i galloni di titolare con la nazionale di Mancini.

Marotta e soci potrebbero tentare uno scambio alla pari, sui 15 milioni di valutazione, con Matias Vecino che rientrerà fra un mese dopo un lungo periodo di problemi fisici. L’uruguaiano è in vendita e in alternativa è plausibile anche uno scambio di prestiti.

