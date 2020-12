Hakimi o Hernandez? No il fenomeno è Tavernier dei Rangers nessuno segna come lui

Inter, mentre in Italia e nello specifico nel capoluogo milanese si discute su chi sia meglio tra il terzino del Milan Hernandez e quello dell’Inter Hakimi, in Scozia un giocatore mette d’accordo tutti: il fenomeno James Tavernier

INTER HAKIMI O HERNANDEZ NO TAVERNIER/ Mentre in Italia o meglio sulle due sponde dei Navigli di Milano si discute su chi sia il terzino più forte tra Theo Hernandez e Achraf Hakimi, dopo che il calciatore nerazzurro è stato autore di una doppietta contro il Bologna che lo ha riportato in auge e a sfidare il suo dirimpettaio in maglia rossonera, nel campionato scozzese c’è un calciatore in quel ruolo che sta stupendo tutti. Si tratta di James Tavernier che nei Rangers di Glasgow con l’assist e il gol fatti nella partita odierna sul campo del Ross County, ha portato il suo score dopo 16 partite a 16 gol e 11 assist, qualcosa di impensabile per un terzino. I tre calciatori dell’attacco della squadra di Steven Gerrard, Morelos e Roofe hanno segnato solo 7 gol e l’ala Kant è invece a quota 6. Certo il campionato scozzese non è propriamente di primo livello e la formazione dell’ex calciatore del Liverpool, come ha dimostrato anche in Europa League con il primo posto nel girone a pari con il Benfica e già qualificata al prossimo turno, a differenza del Celtic ultimo ed eliminato, è chiaramente la squadra favorita per la vittoria dell’ennesimo titolo. In questo momento in classifica ha 13 punti di vantaggio sul Celtic, ma con due partite in più disputate, ma con tutte le attenuanti del caso bisogna ammettere che un terzino che segna così tanto probabilmente non si è mai visto nella storia del calcio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

In Italia per fare un esempio generico sui difensori goleador a prescindere dal ruolo, il recordman è Materazzi che in una stagione, esattamente 2000/01 segnò 12 reti, quindi Passerella con 11 nel 1985/86 e Giacinto Facchetti con 10 nel 1965/66 e ancora Materazzi con 10 nel 2006/07.