Hakimi brilla di nuovo insieme alla ‘vecchia’ Inter di Conte

Inter: il match di Serie A contro il Bologna ha rimesso in luce la stella di Achraf Hakimi dopo alcune partite un po’ sottotono

Achraf Hakimi, la stella ritrovata. Il talentuosissimo esterno marocchino, nel match contro il Bologna, è stato autore di una splendida doppietta che ha inevitabilmente deciso le sorti di un match, comunque, spesso e volentieri ostico per i nerazzurri. L’ex Borussia Dotmund è stato protagonista anche di una prestazione finalmente convincente dopo un periodo non proprio felicissimo. I motivi sono molteplici.

Inter, torna Hakimi: il motivo però è (anche) tattico

Achraf Hakimi, lo abbiamo detto e ridetto, è stato uno degli investimenti più importanti dell’Inter targata Antonio Conte. Pagato ben 40 milioni di euro, versati nelle casse del Real Madrid, l’esterno classe 1998 sembra essere tornato quello che fece innamorare Marotta e soci. La crescita dell’esterno marocchino, che ha avuto (e ha) tempo e chance di crescere grazie anche alla sorpresa Darmian, va di pari passo con quella dell’Inter. Il ‘Biscione’, infatti, adesso è molto più compatto rispetto a qualche partita fa. I nerazzurri sembrano essere tornati al passato con la ‘vecchia’ ma funzionale idea di Antonio Conte: il 3-5-2 della scorsa stagione.

Certo, sono 14 i gol subiti in 10 partite disputate ma ben 26 quelli segnati – mai così tanti dall’anno del triplete. Cosa c’entra questo con Hakimi? Semplice. Il giocatore cresciuto in Spagna rende notevolmente di più se servito nello spazio. Non grazie al modulo ma al modo di stare in campo che lo aiuta a mostrare le sue qualità migliori. L’Inter vista nelle ultime uscite, infatti, è sembrata una squadra con il baricentro un po’ più basso e meno esposta ai contropiedi degli avversari, sempre pronta a recuperare palla e a fare male velocemente: Hakimi sta crescendo, ma con lui anche l’Inter.

