Le priorità di gennaio: caccia al centrocampista e all’attaccante

Conte spera di avere a disposizione almeno altri due nuovi giocatori dalla sessione invernale. Le difficoltà di Eriksen e Nainggolan potrebbero rivelarsi comunque fondamentali per la stagione in corso; le loro cessioni, infatti, potrebbero portare denari e nuove risorse tecniche che servono per completare l’organico. A Conte servono un centrocampista che possa sostituire il danese e un attaccante che possa completare il reparto, un vice Lukaku polivalente. I nomi, al momento, sono quelli di De Paul e Gervinho, anche se non sono da escludere ulteriori colpi di scena tra un mese.

