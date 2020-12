Marotta ha deciso: Milinkovic Savic a giugno

Marotta ha deciso: Milinkovic Savic a giugno

L’Inter non molla la pista che porta a Milinkovic Savic. Marotta ha intenzione di fare uno sforzo importante per giugno, tentando di concludere definitivamente un’operazione che ogni estate prova a mettere a segno. Il centrocampista serbo è attualmente uno dei giocatori più in forma del club capitolino e in estate potrebbe finalmente partire. L’Inter dovrà vedersela con altri top club stranieri per averlo: 70 milioni la base d’asta per prenderlo.

