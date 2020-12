Bomba clamorosa: la Juventus vuole Lukaku

La Juventus vuole Romelu Lukaku. Lo sostiene ’90min.com’, secondo cui ci sarebbe un forte interesse dei bianconeri per il gigante dell’Inter. Con loro, anche alcuni club della Premier League vorrebbero riportarlo in Inghilterra per farne il loro bomber principe. Tuttavia, finché Antonio Conte sarà sulla panchina dei nerazzurri, l’attaccante non verrà sostituito nemmeno nelle partitelle del giovedì; per i bianconeri resterà solo un effimero sogno di mercato.

