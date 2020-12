Inter: i nerazzurri dovranno fare a meno di Arturo Vidal nel match decisivo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I dettagli

Assenza pesante per Antonio Conte che dovrà fare a meno di Arturo Vidal nella sesta e ultima, oltre che più decisiva, sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, non c’è ancora niente di certo. Ma il centrocampista cileno oggi non si è allenato con i propri compagni di squadra ed è quindi molto probabile che l’ex giocatore del Barcellona non sia a disposizione dato che già domani ci sarà la rifinitura di squadra.

Vidal aveva accusato un problema alla coscia destra contro il Bologna e oggi stesso è stato visitato dallo staff medico del’Inter . Domani effettuerà un esame strumentale ma le sensazioni non sono positive. Sembrano concretizzarsi sempre di più, quindi, le possibilità di non vedere il giocatore in campo mercoledì. Più facile, invece, che venga impiegato nei prossimi impegni di campionato.

