Adani: ”Eriksen-Conte? Se fosse questione personale sarebbe gravissimo”

Durante una diretta Instagram con Vieri, Adani ha parlato della situazione Conte-Eriksen: ”Credo che non sia una questione personale, ma se fosse così sarebbe gravissimo. Per Conte è un gregario, ciò è molto strano conoscendo le straordinarie qualità di questo giocatore. In Premier League faceva la differenza, non capisco come mai si sia arrivati a questo” ha concluso.

