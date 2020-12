Calciomercato Inter. Dalla Spagna emergono retroscena clamorosi sul futuro di Dybala che potrebbe lasciare la Juventus. I dettagli

Mai come in questa stagione, il futuro di Paulo Dybala è stato incerto. Il centravanti argentino, numero 10 della Juventus, non sta trovando molto spazio sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo. Proprio per questo, l’ex giocatore del Palermo potrebbe presto lasciare Torino per un’altra esperienza nel calcio: la sua prossima destinazione, però, sarebbe davvero incredibile.

Calciomercato Inter, Dybala all’Inter: cosa (non) c’è di vero

Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, il futuro di Paulo Dybala sembra essere veramente incerto. Secondo ‘Todofichajes.com’, redazione spagnola, il giocatore della ‘Vecchia Signora’ potrebbe lasciare presto Torino. Su di lui, ci sarebbero Inter, Tottenham e Real Madrid, il quale sarebbe disposto ad approcciare uno scambio con un giocatore che ai Campioni d’Italia piace molto e che con i ‘Blancos’ non sembra più a proprio agio: Isco.

Ma sui nerazzurri cosa c’è di vero? Poco, se non addirittura niente. Dybala è sicuramente un grandissimo talento, ma l’affare è alquanto impossibile: Paratici e colleghi non darebbero mai un suo gioiello, seppure in difficoltà, ai rivali di sempre e, in più, il Nazionale argentino chiede oltre 10 milioni di euro a stagione. Chiaro, quindi, che di vero, al di là dell’apprezzamento della ‘Beneamata’ per il giocatore, c’è veramente poco.

