L’Inter inizia a guardarsi già intorno qualora si realizzasse la remota ipotesi di un addio di Lukaku: suggestione Haaland

Sempre più decisivo a suon di gol pesanti, Romelu Lukaku non vuole fermarsi e proverà a trascinare l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Il belga è certamente l’uomo in più di Conte in questo momento e il tecnico salentino spera di poter fare affidamento su di lui ancora a lungo. Nonostante i numeri invidiabili dell’ex Manchester United il potente agente Mino Raiola ha recentemente dichiarato sull’Inter: “Forse gli manca una punta top”, insinuando quindi dubbi sul valore assoluto di Lukaku, suo ex assistito. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, caccia alla punta? Suggestione Haaland

A dispetto delle parole di Raiola, Lukaku piace eccome anche all’estero, motivo per cui l’Inter punta a non farsi trovare impreparata ad ogni evenienza. In caso di addio al belga, per il quale servono come minimo 100 milioni di euro, Marotta potrebbe buttarsi sul super talento norvegese assistito dallo stesso Raiola, Erling Haaland.

Il baby bomber è inseguito anche da Juventus e Real Madrid e per il suo cartellino il Dortmund chiede sui 90-100 milioni, considerando anche la clausola da 75 che parte però dal 2022. L’Inter può offrire sui 60 milioni più Brozovic, valutato 30-40 e da tempo nel mirino del Borussia. Si tratta comunque di un’ipotesi complicata che presupporrebbe un addio a Lukaku ad oggi difficile. Il belga potrebbe solo essere convinto da una maxi offerta sull’ingaggio e/o dall’addio eventuale di Conte.