Calciomercato Inter, Sanchez via in estate | L’erede arriva con lo scambio

Al termine della stagione Alexis Sanchez potrebbe lasciare l’Inter. Al suo posto i nerazzurri guardano in Liga

Due reti in 12 apparizioni stagionali per Alexis Sanchez che non sembra aver iniziato come aveva concluso la passata stagione. Qualche difficoltà in più e i soliti acciacchi fisici hanno limitato il talento dell’attaccante cileno che soprattutto nella seconda fase dello scorso anno si è rivelato autentica arma in più di Antonio Conte. Ciononostante il suo futuro in nerazzurro è tutt’altro che scritto e si fa largo l’ipotesi di un addio. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sanchez via in estate: Fekir al suo posto

A fine stagione è dunque possibile una cessione di Alexis Sanchez con il cileno che potrebbe partire a titolo gratuito o comunque con un indennizzo piuttosto basso vista anche l’età non più giovanissima e un ingaggio non proprio a buon mercato. Tra le destinazioni possibili ci sono il Qatar e gli Stati Uniti mentre come possibile sostituto l’Inter metterebbe gli occhi in Spagna.

Tra i possibili eredi di Sanchez ci sarebbe Nabil Fekir, fantasista francese di proprietà del Real Betis che potrebbe lasciare i biancoverdi a giugno. Prezzo sui 20/25 con possibile contropartita tecnica da ricercare in Dalbert (che può rientrare dal Rennes già a gennaio) o Joao Mario ora in prestito secco allo Sporting.