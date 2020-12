Inter, UFFICIALE Conte nei guai | Le condizioni di Vidal

L’Inter con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha reso note le condizioni fisiche di Arturo Vidal: il comunicato

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della gara da dentro o fuori di domani contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri si giocano un posto agli ottavi di finale di Champions League ma dovranno per forza di cose ottenere il massimo contro gli ucraini sperando che la gara tra Real Madrid e Borussia non finisca in parità. La truppa di Conte non ci arriva però nel migliore dei modi viste le tante defezioni del centrocampo dove mancheranno pezzi importanti come Barella e Vidal. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Adani: ”Eriksen-Conte? Se fosse questione personale sarebbe gravissimo”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’ex Juve si sfoga | A Milano con l’erede di Conte

Inter, il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Vidal

Tra gli acciaccati di Conte figura quindi anche Arturo Vidal che non potrà mettere al servizio dell’Inter i suoi muscoli e la sua esperienza nella sfida decisiva di domani sera contro lo Shakhtar.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Shakhtar, Conte: “Vidal non disponibile. Vogliamo vincere senza alibi”

A rendere note le condizioni fisiche del cileno ci ha pensato la stessa Inter in una breve nota ufficiale: “Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”.