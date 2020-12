Low cost a gennaio: ecco Firpo dal Barcellona

Low cost a gennaio: ecco Firpo dal Barcellona

L’Inter potrebbe attingere dal Barcellona per gennaio. Secondo ‘Sport’, la società nerazzurra potrebbe prenderlo in prestito per i prossimi 6 mesi e valutare solo a fine anno la possibilità che possa essere riscattato. I catalani vorrebbero sbarazzarsene per circa 22 milioni di euro totali.

