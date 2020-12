Ventola: ”Umiliazione Eriksen? Se Conte l’avesse fatto a me…”

Ventola: ”Umiliazione Eriksen? Se Conte l’avesse fatto a me…”

Durante una diretta Instagram con Vieri, Nicola Ventola ha commentato così il trattamento di Conte nei confronti di Eriksen: “Se fosse capitato a me l’avrei fatta passare una volta, ma dalla seconda… Non è accettabile. Eriksen è un grandissimo giocatore, giocare pochissimo per diverse partite fa male e dà molto fastidio. Ma soprattutto non è nomale, c’è qualcosa sotto” ha detto.

