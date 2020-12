Vieri: ”Lukaku è attualmente il miglior centravanti del mondo”

In diretta con Ventola e Cassano, Vieri ha incoronato Lukaku come attuale centravanti più forte in questo momento: “Secondo me è superiore a Kane, Lewandowski e Suarez in questo momento. Ha una potenza fisica straripante, nonostante il fisico è anche molto veloce. Attualmente nessuno può tenerlo, è un animale del gol. Dopo CR7 e Messi è il migliore per quanto riguarda il livello di gol” ha concluso.

