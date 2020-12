Dietrofront Eriksen? ”Non è detto che a gennaio vada via”

Dietrofront Eriksen? ”Non è detto che a gennaio vada via”

Eriksen potrebbe essere il grande protagonista di Inter–Shakhtar Donetsk e cambiare il proprio destino. A ‘Top Calcio 24’, Gianni Sandrè crede che il danese possa rimanere sino a fine stagione: “Eriksen è un giocatore di livello internazionale e secondo me può rimanere all’Inter sino a fine stagione. Tutto dipenderà se stasera farà una grande partita. Nel calcio serve tempo e pazienza, ci sono tanti paragoni illustri e il momento che stiamo attraversando influisce su queste tempistiche. Secondo me non è detto che vada via a gennaio“ ha detto.

