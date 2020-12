Joao Mario: ”Mi ispiro a Zidane”

Ancora di proprietà dell’Inter ma tornato allo Sporting Lisbona in prestito, Joao Mario ha parlato ai tifosi durante un evento comunicato ufficiale del club. Queste le fasi salienti: ”Morte Maradona? Sicuramente per il calcio è stata una gravissima perdita, ha scritto la storia di questo club. La sua epoca non l’ho conosciuta, il primo grande fenomeno che ho visto e da cui mi sono sempre ispirato è Zinedine Zidane. Giocare a porte chiuse? Tristissimo per il calcio, è più difficile concentrarsi e non sentire la pressione e l’incitamento del pubblico” ha concluso.

