Nuovo affare con lo Sporting: piace Nuno Mendes

Stando alle indiscrezioni di ‘A Bola’, l’Inter si sarebbe inserita nella corsa al 18enne Nuno Mendes, laterale sinistro dello Sporting Lisbona già cercato da diversi club esteri e anche dal Milan. Secondo la testata lusitana, il classe 2002 è diventato il nuovo desiderio del mercato per l’estate. Come al solito, le squadre portoghesi non ci vanno leggere con i propri baby fenomeni: da sempre botteghe care, hanno stimato in 45 milioni di euro la valutazione attuale, sperando che non sia il nuovo Joao Mario. E’ sotto contratto fino al 2025.

