Calciomercato Inter, Conte via subito | “Basterebbe Allegri”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza nuovamente il nome di Allegri per la panchina nerazzurra. Conte in forte discussione dopo l’uscita dalla Champions

Rispunta, era inevitabile, Massimiliano Allegri per la panchina dell’Inter dopo la cocente eliminazione dalla Champions. “Secondo me basterebbe lui perché la sua duttilità e la sua versatilità potrebbero essere adatte alle caratteristiche nerazzurre“, ha detto il match analyst Alessandro Casaglia a CMIT TV.

“Con lo Shakhtar non è morto il 3-5-2 di Conte, fatico a vedere altri moduli, anche perché il 3-4-1-2 non cambierebbe molto – ha aggiunto Casaglia – Mi aspetto un segnale da Zhang e non da Marotta. La proprietà vive di risultati e profitti, a mio parere questa eliminazione fa molto più male a Suning che all’Ad”. Nonostante il fallimento Champions, al momento non risulta che l’Inter stia pensando all’esonero di Conte, un esonero che a nostro avviso sarebbe del tutto inutile.