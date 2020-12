Clamoroso Cavani: ”Ho detto no all’Inter”

Clamoroso Cavani: ”Ho detto no all’Inter”

A ‘MondoNapoli’, Edinson Cavani ha svelato un retroscena di mercato: “Ho tanto rispetto per i tifosi del Napoli e sono ancora molto legato a loro, per questo ho detto no a club come Juventus e Inter che mi hanno fatto delle proposte. I miei rifiuti sono arrivati unicamente per il mio passato con il club azzurro” ha detto.

