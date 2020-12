Mercato di gennaio ‘bloccato’: solo le uscite finanzieranno le entrate

L’eliminazione dalla Champions League comporterà gravi conseguenze sul mercato nerazzurro. Secondo ‘Tuttosport’, i mancati introiti derivanti dalla grande coppa influiranno pesantemente sul mercato invernale. Conte voleva la punta, ora è molto difficile che possa arrivare se non low cost e un profilo decisamente al di sotto delle aspettative. Suning non finanzierà nessun nuovo acquisto per due motivi, economici e tecnici, essendo decisamente contrariata per l’ennesima eliminazione ai gironi per tre anni consecutivi. L’unica via percorribile è l’autogestione, con alcuni cessioni che potranno portare benefici ma soltanto ai giusti prezzi.

