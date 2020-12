Calciomercato Inter, retroscena shock | Conte pronto all’addio

Settimana molto complicata per l’Inter dopo la cocente eliminazione dalla fase a gironi di Champions: retroscena sul futuro di Conte

L’eliminazione precoce dalla Champions League rimediata in settimana contro lo Shakhtar ha lasciato strascichi molto importanti nell’ambiente interista. I nerazzurri rischiano infatti di perdere le proprie certezze e l’alta tensione tra Conte e la stampa nel post-partita non ha chiaramente giovato ad una situazione certamente delicata.

Come raccontato dal quotidiano ‘Libero’ ieri è andata in scena una riunione tra il tecnico e la dirigenza per fare il punto della situazione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte pronto a farsi da parte: alta tensione

Stando a quanto sottolineato dal quotidiano nel corso del vertice con la dirigenza, l’ex Juventus si sarebbe anche messo in discussione dicendosi pronto a mettersi da parte.

Sul versante opposto però, Marotta e soci, avrebbero scelto la strada della diplomazia, rimanendo compatti e proseguendo dunque la strada tracciata insieme. Una decisione che sarebbe comunque dettata maggiormente da un aspetto prettamente economico piuttosto che dalla fiducia nei confronti dell’allenatore. Un addio del salentino costerebbe infatti una quarantina di milioni circa, cifre al momento fuori portata per l’Inter.