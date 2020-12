Pinamonti verso l’addio: il bomber andrà a giocare in prestito

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il baby bomber Pinamonti sarà ceduto a gennaio per consentirgli di giocare con continuità. E’ questa la scelta della società nerazzurra nei confronti del giovane, rientrato alla base soprattutto per un discorso di lista UEFA. Ora che l’Inter è fuori dalle coppe, il giovane potrà essere ceduto in prestito a qualche squadra che lotta per la salvezza.

