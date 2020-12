Sorpresa Eriksen: tentativo della Roma per gennaio

Sorpresa Eriksen: tentativo della Roma per gennaio

Christian Eriksen potrebbe giocare ancora in Serie A. Un’indiscrezione a sorpresa lo accosta alla Roma per gennaio, club che potrebbe fare un tentativo in prestito con obbligo di riscatto. La sorte del danese è ormai segnata e nella Capitale potrebbe trovare un ambiente adatto per esprimersi al meglio. Fonseca, che utilizza spesso e volentieri il trequartista, avrebbe un’arma in più per cercare di migliorare una classifica che sino a questo momento non rispecchia appieno le ambizioni giallorosse. L’Inter punta ad un incasso di almeno 20 milioni di euro.

