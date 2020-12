Calciomercato Inter, ‘scippo’ al Milan | Colpaccio a zero

In casa Milan si lavora ancora sul futuro di hakan Calhanoglu. I dubbi restano e l’Inter rimane alla finestra per valutare la situazione

In casa Inter si guarda al prossimo futuro ma anche i cugini del Milan non sono da meno. I rossoneri sono alle prese con le grane legate ai rinnovi contrattuali ed in particolar modo quelli di Donnarumma e Calhanoglu. Strada in salita soprattutto per il trequartista turco che sta vivendo una stagione da sogno alla corte di Stefano Pioli. Un exploit che ha spinto inevitabilmente l’entourage del ragazzo a chiedere un corposo aumento di stipendio. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nerazzurri alla finestra per Calhanoglu

Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset.it’ è confermato l’incontro di mercoledì a casa Milan tra l’agente dello stesso Hakan Calhanoglu e il duo composto da Maldini e Massara per discutere del rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. La distanza tra le parti è ancora molto evidente visti la richiesta di 7 milioni da parte del giocatore.

Il Milan dal canto suo per ora ne mette 3 sul tavolo in una situazione di stallo. In questo contesto alla finestra c’è l’Inter di Marotta che da svincolato sarebbe disposta a venire incontro alle sue richieste. Il turco, nel mirino anche della Juventus oltre che di club stranieri come il Manchester United, non vorrebbe inoltre cambiare città restando volentieri a Milano.