Esame scudetto stasera al ‘Meazza’ per l’Inter di Conte. Avversario il Napoli terzo in classifica con un solo punto in meno di Handanovic e compagni. Per la sfida con gli azzurri, il tecnico interista dovrà fare a meno di Sanchez e ancora di Vidal, mentre ha recuperato Hakimi che a meno di sorprese andrà ad occupare la corsia destra scalzando Darmian. A sinistra toccherà a Young panchinare Perisic, a centrocampo il grande escluso sarà invece Eriksen, a vantaggio di Gagliardini. Difesa confermata, davanti riecco Lautaro Martinez in tandem con Lukaku. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Sponda partenopea, Gattuso ritrova Hysaj e Rrhamani ma entrambi andranno in panchina. Ballottaggio in porta, tra Ospina e Meret, e a centrocampo tra Fabian Ruiz e Demme. Out Osimhen, l’unica punta sarà Mertens supportato da Zielinski, Insigne e Lozano, decisivo domenica per la vittoria con la Sampdoria. Arbitro dell’incontro Massa della sezione di Imperia.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

Arbitro: Massa di Imperia