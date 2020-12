Conte trema: assalto Liverpool a De Vrij, Klopp si vendica per Wijnaldum

Conte trema: assalto Liverpool a De Vrij, Klopp si vendica per Wijnaldum

Il Liverpool vuole Stefan de Vrij. Il difensore olandese è il preferito da Klopp per sostituire van Dijk, gravemente infortunato al ginocchio. Secondo il ‘Sun’, i ‘reds’ sono seriamente intenzionati a fare un’offerta per il 28enne, per il quale l’Inter sta trattando il rinnovo fino al 2025. Klopp vorrebbe vendicarsi per il probabile scippo nerazzurro chiamato Wijnaldum: in scadenza, ha una valutazione di 40 milioni di euro ma potrebbe arrivare a costo zero tra qualche mese. Su di lui si stanno muovendo anche diversi club esteri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma